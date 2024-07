i Autor: KMP Olsztyn, UKS Frendo Dywity Krzyś jeździł do szkoły rowerem. Tego dnia musiał jechać autobusem. Kiedy szedł na przystanek, doszło do tragedii.

Dramat na drodze

Potrącił 12-latka i stracił prawo jazdy. Kierowca zaskarżył decyzję sądu

Pod koniec maja we wsi Kieźliny pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie) 74-letni kierowca potrącił 12-letniego chłopca. Po kilku dniach dziecko zmarło w szpitalu. Kierowca stracił prawo jazdy, ale decyzję zaskarżył do sądu. Mężczyzna chce odzyskać dokumenty, co ma wyjaśnić specjalne postępowanie.