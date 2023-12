Co z kołem widokowym w Olsztynie? Zaskakująca decyzja inwestora

Mikołajki. Pożar hali z łodziami. Trudna akcja strażaków

Jak poinformował w rozmowie z PAP st. kapitan Jakub Tutka, rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie st., pożar wybuchł w środę (6 grudnia) w hali o wymiarach 20 na 10 metrów i wysokości 6 metrów. Hala mieści się przy ulicy Tałckiej na wyjeździe z Mikołajek w kierunku Ełku. Było w niej pięć łodzi składowanych na zimę. Łódki spaliły się. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.

Pożar gasiło siedmiu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, przy wsparciu dwudziestu strażaków OSP z Mikołajek, Woźnic i Olszewa. - Trwa jeszcze dogaszanie ognia. To niełatwy do ugaszenia pożar z uwagi na to, że łodzie wykonane są ze sztucznego materiału. Strażacy pracują w aparatach zabezpieczających drogi oddechowe przed szkodliwymi substancjami wydzielającymi się podczas pożaru - wyjaśnił st. kpt. Jakub Tutka.