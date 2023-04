Warmia i Mazury będą - jak co roku - jednym z najchętniej odwiedzanych regionów w Polsce przy okazji zbliżającej się majówki. Podczas długiego weekendu majowego zaplanowany jest m.in. coroczny oficjalny start sezonu żeglarskiego na Mazurach. Sprawdzamy, co prognozy mówią o pogodzie w czasie majówki na Warmii i Mazurach.

Majówka 2023. Jaka pogoda na Warmii i Mazurach w długi weekend majowy?

Majówka 2023 jest wyjątkowa, ponieważ de facto rozpoczyna się... w kwietniu. W 2023 r. 1 maja wypada w poniedziałek, tuż po ostatnim weekendzie kwietnia (29-30 kwietnia). Warto więc sprawdzić, jaka będzie pogoda na Warmii i Mazurach także w ostatnich dniach kwietnia. Jak informuje portal twojapogoda.pl, sobota (29 kwietnia) w Polsce będzie dniem na ogół pogodnym. Więcej chmur i możliwych opadów we wschodniej części kraju, ale na Warmii i Mazurach będzie słonecznie, choć niezbyt ciepło jak na zbliżającą się majówkę. Na termometrach nieco ponad 10 stopni Celsjusza. Podobna pogoda w niedzielę (30 kwietnia), choć tym razem więcej chmur w zachodniej i centralnej części Polski. Mniej chwil ze słońcem w poniedziałek (1 maja), ale na Warmii i Mazurach nadal bez deszczu i około 13 stopni Celsjusza na termometrach. Deszcz dotrze do naszego regionu we wtorek (2 maja). Temperatura nadal w granicach 10-13 stopni. Deszczowe chmury znikną w środę (3 maja). Na Warmii i Mazurach zrobi się też odrobinę cieplej. Maksymalnie na termometrach 14 stopni Celsjusza.

