Protest rolników w Olsztynie. Kolumna ciągników w mieście, centrum zablokowane

Protest rolników w Olsztynie. Centrum miasta zablokowane

We wtorek (20 lutego) o godzinie 10 w Olsztynie rozpoczął się protest rolników. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów do Olsztyna miało przyjechać ponad 1000 osób, a ulice blokować będzie 500-600 ciągników. Kolumna pojazdów rolniczych liczy kilka kilometrów.

Na czas przejazdu jej przejazdu wstrzymany zostanie ruch tramwajowy. - Zgodnie z informacją przekazaną przez organizatorów, kolumna pojazdów będzie się formowała na prawym skrajnym pasie al. Warszawskiej (w kierunku centrum miasta) do skrzyżowania z ul. Tuwima. Następnie pod eskortą policji przejedzie do centrum miasta kolejno ulicami: Obrońców Tobruku – Sikorskiego – Mazowieckiego – Piłsudskiego. Następnie pojazdy zatrzymają się i będą zaparkowane na ulicy do dnia 22 lutego do godz. 10:00 zajmując również część ul. Kopernika - mówił jeszcze przed protestem podinsp. Piotr Godlewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie.

Po dojeździe na miejsce protestujący ustawili się w ścisłym centrum Olsztyna. Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych będą czuwają policjanci z Komendy Miejskiej Policji. - My jako policja apelujemy, by stosować się do instrukcji osób kierujących ruchem drogowym i zawczasu zaplanować podróż, uwzględniając trasy alternatywne - mówił mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W poniższej galerii zdjęcia z protestu rolników.