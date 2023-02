Iława. 46-latek schował się w bagnie. Uciekał przed policją

Do zatrzymania doszło w gminie Iława. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego patrolujący okolicę w nieoznakowanym radiowozie dostrzegli mężczyznę, których na ich widok wyskoczył z przydrożnego rowu i zaczął uciekać w pole. W uciekinierze policjanci rozpoznali 46-latka, o którym wiedzieli, że jest poszukiwany przez sąd listem gończym. Zatrzymali radiowóz i pobiegli za nim. Mężczyzna usiłował ukryć się przed pościgiem w bagnie. - Był zanurzony po pas. Jednak policjanci weszli za nim do wody i wyciągnęli go - powiedziała PAP st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Zatrzymany 46-letni mieszkaniec woj. pomorskiego został przewieziony do więzienia, gdzie spędzi rok i trzy miesiące za posiadanie narkotyków.

