Przyszedł na komendę zgłosić przestępstwo. Teraz sam ma duże kłopoty

W sobotę (1 kwietnia) do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku przyszedł 23-letni mężczyzna, który chciał złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. - Sprawa dotyczyła przywłaszczenia ubrań i laptopa przez jego brata. W trakcie rozmowy z policjantami 23-latek zachowywał się nerwowo, był pobudzony i unikał kontaktu wzrokowego. Cała rozmowa się po prostu „nie kleiła” - relacjonuje st. asp. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Funkcjonariusze podejrzewali, że zgłaszający może mieć coś więcej do ukrycia. W trakcie przeprowadzonej kontroli osobistej ujawnili u niego białe plastikowe pudełko, w którym były woreczki ze strunowym zapięciem i biały proszek. Badanie teaserem narkotykowym wykazało, że to amfetamina. 23-latek został zatrzymany. W trakcie przesłuchania twierdził, że to jest kreatyna i nie ma problemu z narkotykami i nie będzie już składał żadnego zawiadomienia.

