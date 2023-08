Radiowóz zaczął wyprzedzać, sekundy dzieliły ich od tragedii. Wyciekło nagranie

Radiowóz próbował wyprzedzać. Było o krok od wypadku

Policjanci wielokrotnie przy okazji interwencji podczas wypadków lub kontroli drogowych apelują do kierowców, aby zachowali ostrożność na drodze, dostosowali prędkość do warunków jazdy i tego, co dzieje się z pogodą. Na tych, którzy jeżdżą za szybko, po pijanemu lub w jakikolwiek inny sposób łamią przepisy ruchu drogowego, czekają srogie kary, z utratą prawa jazdy i więzieniem włącznie.

Policyjny radiowóz i jego kierowca to także uczestnik ruchu drogowego. Zdarzają się też wypadki z udziałem policyjnych aut. Sekundy od wypadku dzieliły radiowóz, jadący przez miejscowość Wyszowate (woj. warmińsko-mazurskie). Zdarzenie nagrał jeden z kierowców. Na filmie widzimy, jak policyjny radiowóz próbuje wyprzedzić auto. Niewiele brakuje, aby doszło do groźnego zderzenia z jadącym z naprzeciwka autem osobowym. Widać to na poniższym filmie.

Do zdarzenia miało dojść w połowie sierpnia 2023 r. Czy w tej sytuacji policjantom należy się kara? Jeśli tak - to jaka? Z takimi pytaniami nasz reporter zwrócił się do warmińsko-mazurskich policjantów. Pytania nadesłaliśmy 24 sierpnia. Do tej pory (31 sierpnia) Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie milczy. Zapytaliśmy też, czy radiowóz, który jechał przez miejscowość Wyszowate rzeczywiście należał do warmińsko-mazurskich policjantów.