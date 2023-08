Przyszedł na policję z tajemniczą torbą. Nie uwierzysz, co było w środku!

Kortosfera w Olsztynie. Już we wrześniu otwarcie głośnej inwestycji. Co znajdziemy w środku?

Olsztyn. Torba z dużą sumą gotówki na przystanku. Piękny gest znalazcy

W środę (23 sierpnia) wieczorem do olsztyńskich policjantów zgłosił się jeden z mieszkańców miasta z informacją, że na jednym z przystanków autobusowych znalazł torbę ze znaczną ilością gotówki. Mężczyzna zwrócił się również do policjantów z prośbą o ustalenie właściciela i przekazanie odnalezionej zguby. - Na podstawie znalezionego w saszetce potwierdzenia przekazu pocztowego funkcjonariusze szybko ustalili, że pieniądze mogą należeć do 59-latki - mówi post. Paulina Żur w Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mundurowi skontaktowali się z kobietą, która przyznała, że faktycznie zgubiła opisaną torbę i mogła ją zostawić na przystanku autobusowym. Następnego dnia właścicielka torby zgłosiła się do olsztyńskiej jednostki policji, w której odebrała swoją własność. Okazało się, że w środku znajdowało się ponad 20 tysięcy złotych. Dzięki godnej do naśladowania postawie mieszkańca Olsztyna, pieniądze wróciły do właścicielki.

Sonda Czy zgubiłeś/aś kiedyś pieniądze? Tak Nie