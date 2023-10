Wynosili most kolejowy w kawałkach. Stalowe elementy znalazły się w skupie złomu

Co wiesz o Olsztynie? Jeśli tu mieszkasz, 8/10 punktów to minimum! [QUIZ]

Robotnik zauważył ciało w jeziorze. To poszukiwany przez rodzinę 39-latek

Tragedia w woj. warmińsko-mazurskim. W poniedziałek (2 października) rano w jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach odnaleziono ciało 39-letniego mieszkańca miasta. Był on od kilku dni poszukiwany. Ciało zauważył w wodzie robotnik, który pracował przy jeziorze. - Po wydobyciu ciała okazało się, że jest to 39-letni mieszkaniec Giżycka. W ubiegły piątek rodzina mężczyzny zgłosiła jego zaginięcie i formalnie był on osobą poszukiwaną - powiedziała PAP asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Mundurowi będą ustalać okoliczności śmierci mężczyzny.