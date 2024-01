Tragiczny początek roku pod Ełkiem. Nie żyje rowerzysta

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym zginął 36-letni rowerzysta. Zgłoszenie wpłynęło do służb we wtorek (2 stycznia) po godzinie 16:40 z drogi Chełchy-Przykopka w powiecie ełckim. Na miejscu na poboczu policjanci zastali rozbite audi, które uderzyło w drzewo. Kierowca nie odniósł obrażeń, był trzeźwy. - Na jezdni leżał mężczyzna z rowerem, u którego lekarz stwierdził zgon. Ciało 36-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - informuje mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji.

Wszystkie inne osoby, które dotychczas nie były przesłuchane, a mają wiedzę i informacje o tym zdarzeniu prosimy o jak najszybszy kontakt osobisty z Komendą Powiatową Policji w Ełku przy ul. Chopina 10 lub telefoniczny pod numerem 47 7355200 lub 47 7355261.