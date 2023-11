i Autor: Shutterstock

Wpadł na przystanku

Rozbój dla piątaka. Cwaniakowi z Olsztyna chciało się pić

Co zrobić, kiedy chce się pić? Można sięgnąć do lodówki, pójść do sklepu, odkręcić kran... 22-letni mieszkaniec Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) wybrał inny sposób i... napadł przypadkowo napotkaną osobę. Za rozbój grozi mu nawet 15 lat więzienia. I to wszystko za zabranie pięciu złotych.