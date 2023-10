Samochód huknął w drzewo, dwie osoby nie żyją. Koszmar na Mazurach

Policjanci szukali go 12 lat. Wpadł na lotnisku w Szymanach

Śmiertelny wypadek na Mazurach. Dwie osoby nie żyją

Tragedia przed weekendem w woj. warmińsko-mazurskim. Śmiertelny wypadek w miejscowości Sawica między Szczytnem a Jedwabnem. Do zdarzenia doszło w czwartek (5 października) około godz. 21:30. Jak podała policja, na zakręcie samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby jadące tym autem zginęły, a trzecia z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Czwarta osoba nie odniosła obrażeń, była nietrzeźwa i została zatrzymana do wyjaśnienia. Policja pod nadzorem prokuratora ustala szczegóły i okoliczności tragedii. Mundurowi apelują o ostrożną jazdę.