Groźny wypadek pod Kętrzynem. Nastolatka w szpitalu

Do groźnego wypadku doszło w środę (17 stycznia) tuż przed godz. 23. Na trasie Kętrzyn-Linkowo w miejscowości Kotkowo osobowy volkswagen wpadł do rowu. 17-letnia pasażerka volkswagena z obrażeniami ciała została przywieziona do szpitala w Biskupcu. Przy tej okazji policjanci apelują o ostrożność na drodze, szczególnie zimą, gdy dni są krótsze, a trasy często są oblodzone.