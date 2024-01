Zgotowali piekło uwięzionej kobiecie. To, co zrobili, nie mieści się w głowie

Ślisko na drogach Warmii i Mazurach. IMGW ostrzega

Wszystkie główne trasy w woj. warmińsko-mazurskim są przejezdne. Z powodu padającego w ostatnich godzinach śniegu na drogach krajowych pracuje 58 jednostek zimowego utrzymania, a na wojewódzkich - 64 pługopiaskarki. - Błoto pośniegowe lub lokalna śliskość występuje m.in. na odcinku dk 16 Orzysz-Ełk i dk 53 Olsztyn-Pasym - poinformował Krzysztof Sadzewicz z olsztyńskiej GDDKiA. - Ślisko jest w całym województwie, na wszystkich drogach występuje błoto pośniegowe - dodał Zenon Krajza z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Według służb drogowych w ostatnich godzinach nie było zgłoszeń o wypadkach na głównych trasach regionu. W woj. warmińsko-mazurskim również w ciągu dnia prognozowane są okresami opady śniegu, miejscami do ok. 5 cm. Temperatura maksymalna wahać się będzie w granicach zera. Wiatr umiarkowany, w porywach do 75 km/h. Silny wiatr miejscami powodować będzie zawieje śnieżne.

W powiecie elbląskim i braniewskim do wtorkowego południa (16 stycznia) obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i zawiejach śnieżnych. Na tym obszarze może nastąpić przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie o ok. 25 cm. Ponadto w powiecie elbląskim wprowadzono alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości 40-55 km/h, w porywach do 85 km/h, przejściowo ok. 95 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OBLODZENIE 1°Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura min. około -2°C, temperatura min. przy gruncie około -4°C. pic.twitter.com/FbgAZEG3jH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 14, 2024

