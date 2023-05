Śmiertelny wypadek. Ciało kierowcy znalezione obok auta

Dobre Miasto. 32-latek zginął w wypadku

W poniedziałek (22 maja) w nocy doszło do wypadku drogowego na trasie Międzylesie-Orzechowo w gminie Dobre Miasto. Jak wstępnie ustalili policjanci, osobowe audi zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w drzewo, a następnie dachowało. - W pobliżu auta zostało znalezione ciało 32-letniego mężczyzny. Ze wstępnie uzyskanych informacji wynika, że był to najprawdopodobniej kierowca osobowego audi - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania