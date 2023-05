Zadźgał swojego ojca, wpadł po policyjnym pościgu. Ważna decyzja prokuratury

Zabił ojca. Kiedy wpadł, zaatakował m.in. policjantkę i pielęgniarkę

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 22 maja 2022 r. na terenie jednego z osiedli w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Paweł S. miał zadać swojemu ojcu m.in. liczne rany kłute szyi, co doprowadziło do masywnego krwawienia i śmierci pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Paweł S. jest podejrzany również o naruszenie nietykalności cielesnej trzech osób – policjantki podczas jego zatrzymania, pielęgniarki podczas pobierania mu krwi w szpitalu oraz strażnika więziennego na terenie aresztu śledczego. Ponadto, Pawłowi S. zarzucono zabranie i krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli policji i ucieczkę, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadanie środków odurzających w postaci marihuany oraz występek o charakterze chuligańskim. Paweł S. przyznał się ostatecznie jedynie do posiadania środków odurzających i odmówił złożenia wyjaśnień. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany.

Pod koniec kwietnia prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie pod koniec przesłał do olsztyńskiego sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Pawłowi S. z uwagi na jego niepoczytalność w czasie tych zdarzeń. Jednocześnie złożył wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. - Prokurator w uzasadnieniu wniosku wskazał na pozyskaną w toku postępowania przygotowawczego opinię biegłych psychiatrów i biegłego psychologa. Z treści tej opinii ma wynikać, że Paweł S. w czasie popełnienia wszystkich czynów miał zniesioną z przyczyn chorobowych zdolność rozpoznania ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem - mówi sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ponadto, istnieje także wysokie prawdopodobieństwo, że Paweł S. w przyszłości może dopuścić się popełnienia podobnych czynów zabronionych. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie wyznaczył jeszcze terminu na rozpoznanie tej sprawy.

