Stacja kolejowa w Ostródzie zmieni się nie do poznania

Pokazali, jak wygląda stolik po wizycie rodziny z dziećmi i rozpętali burzę. "To jest pikuś"

Zwierzęta konały w męczarniach, tarzały się we własnych odchodach. "Długotrwałe cierpienie"

Pasażerowie na stacji Ostróda zyskają oczekiwany standard obsługi. Obydwa istniejące perony zostaną przebudowane i podwyższone, co umożliwi wygodny dostęp do pociągów. Powstanie nowe wygodne dojście na peron od strony ul. 11 Listopada, wyposażone w pochylnię. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach oraz przez nowe nagłośnienie. Na zmianach zyskają cykliści, którzy będą mogli zostawić rowery przy stacji, dzięki zadaszonym stojakom. . Inwestycja realizowana będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

– Mieszkańcy Ostródy zyskają komfortową stację, z której odjeżdżają pociągi do Olsztyna, Torunia, Trójmiasta, Warszawy czy Krakowa. W ten sposób zachęcamy Polaków do korzystania z transportu kolejowego: transportu bezpiecznego, ekologicznego i komfortowego – mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Do przebudowywanych stacji w Ełku, Olsztynie, Giżycku, Dobrym Mieście dołącza Ostróda. To kontynuacja prac wykonanych w ubiegłych latach na linii pomiędzy Olsztynem a Iławą. Nowa infrastruktura zapewni komfort i obsługę wszystkim podróżnym na wysokim poziomie – dodaje Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszą dostępność na perony. Ułatwieniem będą windy z tunelu na każdy z peronów. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku.

PLK SA przebudują przejście podziemne, które będzie wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstanie nowa część obiektu, dzięki której będzie zapewniony dostęp na stację od ul. Słowackiego niezależnie od wejścia z budynku dworca.

Wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji i linii kolejowej. Wzmocniona zostanie konstrukcja kamienno-ceglanego mostu nad rzeką Drwęcą, znajdującego się w granicach miasta.

O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadba lokalne centrum sterowania w Ostródzie, które będzie nadzorować ruch pociągów na odcinku Olsztyn – Iława.

Stacja w Ostródzie zostanie także dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych, które po zakończeniu inwestycji, będą mogły mieć 750 metrów długości. Pozwoli to na przewóz większych ilości ładunku.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji do 2026 roku. Wartość podpisanej umowy na roboty z firmą Torpol to 254 mln zł. W ramach obu projektów podpisano także umowę z firmą Koltech o wartości 9,1 mln zł na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji.

Sonda Lubisz podróżować pociągiem? Tak Tak, ale nie w Polsce Wybieram pociąg tylko wtedy, kiedy muszę Nie, w ogóle nie wsiadam do pociągów