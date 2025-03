Straż miejska na pomoc zwierzętom. Ma do tego specjalny sprzęt

Eko-patrol straży miejskiej w Olsztynie na pomoc zwierzętom

We wtorek (18 marca) olsztyńska straż miejska zaprezentowała sprzęt, jakim będzie dysponował eko-patrol. To m.in. klatka "samołówka" do odławiania większych zwierząt, urządzenie pozwalające na odległość podać zwierzęciu środek usypiający i pneumatyczna wyrzutnia siatki na zwierzęta. Do dyspozycji eko-patrolu będzie też dostosowany jeden z radiowozów straży miejskiej.

Eko-patrol będzie interweniował w sprawach zwierząt, które potrzebują pilnej opieki na terenie miasta np. na skutek wypadku komunikacyjnego, któremu uległy. Strażnicy tego patrolu będą też odławiali dzikie zwierzęta, które zagrażają ludziom, czy znajdują się w sytuacjach, które zagrażają im (np. gdy zwierzę zawędruje na osiedle, czy utknie w mieście).

W przeszłości straż miejska w Olsztynie podejmowała interwencje wobec dzikich zwierząt, np. dzików, lisów, jenotów, czy borsuków, jednak strażnicy nie mieli do dyspozycji tak szerokiej gamy sprzętów, nie było też przeznaczonego do takich zdarzeń radiowozu.

Dotychczas interwencje wobec zwierząt rannych czy wymagających pomocy często podejmowali społecznicy.

