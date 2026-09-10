Pogoda w Olsztynie: 11-13 września

Weekend w Olsztynie zapowiada się pod znakiem rosnących temperatur, ale niebo przez większość czasu pozostanie zasnute chmurami. Choć początkowo aura będzie stabilna i bezdeszczowa, prognozy wskazują na zmianę w ostatnim dniu tygodnia. Warto zwrócić uwagę na niedzielę, która przyniesie najwyższe wartości na termometrach, ale też pierwsze od kilku dni opady.

Początek weekendu pod chmurami, ale bez deszczu

Piątek, 11 września, przywita mieszkańców Olsztyna dużym zachmurzeniem. Mimo braku słońca, nie należy spodziewać się deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 17 stopni Celsjusza, co zapowiada całkiem przyjemne popołudnie. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną spadającą do około 9 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota, 12 września, przyniesie kontynuację pogodowych trendów. Będzie jeszcze cieplej – termometry wskażą nawet ponad 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie nieco łagodniejsza, z temperaturą w okolicach 10 stopni. Podobnie jak w piątek, niebo nad Olsztynem będzie w pełni zachmurzone, ale opady deszczu nie są prognozowane. Wiatr utrzyma się na podobnym, bezpiecznym poziomie około 3 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę. Będzie cieplej, ale i mokro

Niedziela, 13 września, okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna zbliży się do 20 stopni Celsjusza, a minimalna w nocy nie spadnie poniżej 13 stopni. To odczuwalna zmiana w porównaniu do początku weekendu. Niestety, wraz z ociepleniem pojawi się też pogorszenie aury. Prognozy wskazują na wystąpienie niewielkich opadów deszczu. Wiatr może nieznacznie przybrać na sile, osiągając prędkość nieco ponad 3 m/s, ale wciąż nie będzie porywisty.

Weekend w Olsztynie. Jak zaplanować czas?

Taka prognoza pozwala dość dobrze zaplanować weekendowy wypoczynek. Piątkowe popołudnie i cała sobota, mimo pochmurnej aury, będą dniami bez deszczu. To dobry moment na spacery po parkach czy aktywność na świeżym powietrzu, bez obaw o nagłe załamanie pogody. Z kolei na niedzielę warto przygotować plan awaryjny. Wyższe temperatury mogą zachęcać do wyjścia, ale niewielki deszcz może pokrzyżować niektóre plany. Być może lepszym pomysłem okaże się wizyta w kinie lub spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather