Tłusty czwartek w 2024 roku wypada dość wcześnie, bo już 8 lutego. Pączkarnie i piekarnie będą mieć pełne ręce roboty, ludzie będą stać w długich kolejkach po pączki i faworki, a wielu z nas, nawet jeśli nie lubi słodkości, skosztuje chociaż jednego pączka. Na Warmii zajadają się nie tylko pączkami i faworkami. Warmińskie stoły w tłusty czwartek uginać się będą od anielskich ruchańców. Czym są? Jak można je przyrządzić? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Anielskie ruchańce na tłusty czwartek. Co to jest?

Anielskie ruchańce - co to takiego? Nazwa tej potrawy jest niezwykle pomysłowa i zabawna, przyciąga uwagę. Co się pod nią kryje? Tak naprawdę chodzi o doskonale wszystkim znane racuchy. Skąd więc ta oryginalna nazwa? Anielskie ruchańce wywodzą się ze wsi Aniołowo, niedaleko Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie). W miejscowej gwarze nazwa oznacza po prostu ruszające się, skwierczące na patelni placki. Zostały nawet docenione przez ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych i figurują na tej liście.

Tłusty czwartek. Składniki na anielskie ruchańce

Jak przyrządzić anielskie ruchańce, aby móc delektować się nimi w tłusty czwartek 2024? Przepis jest niebywale prosty. Zacznijmy jednak od składników. Co jest potrzebne, aby przyrządzić anielskie ruchańce?

Składniki:

500 g mąki pszennej

500 ml mleka

1/3 szklanki cukru

5 dag drożdży

50 g masła

1 szczypta soli

3 jajka

olej do smażenia

Tłusty czwartek. Jak przyrządzić anielskie ruchańce?

Mleko podgrzać, ale nie gotować.

Do miski wsypać mąkę, w kopczyku mąki zrobić dołek, do dołka wlać połowę podgrzanego mleka, dodać pokruszone drożdże, cukier i szczyptę soli.

Nie mieszać, pozostawić na 10-15 minut, aż na powierzchni mleka pojawią się pęcherzyki gazu.

Gdy pojawią się pęcherzyki gazu, dodać pozostałe mleko zarobić ciasto.

Oddzielić białka od żółtek. Żółtka dodać do ciasta i wymieszać.

Dodać stopione masło i wymieszać.

Białka ubić na pianę i dodać porcjami do ciasta, delikatnie wymieszać.

Na głębokiej patelni lub w szerokim rondlu podgrzać olej. Warstwa oleju powinna mieć co najmniej 2 cm głębokości.

Łyżką nakładać ciasto na gorący olej. Smażyć do zrumienia z obu stron.

Gotowe anielskie ruchańce oprószyć cukrem pudrem.

Tłusty czwartek 2024. Co to za święto?

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym, a jego data jest zależna od Wielkanocy. Święto to przypada na ostatni czwartek przed rozpoczęciem wielkiego postu. W 2024 roku tłusty czwartek wypada 8 lutego. Wtedy też rozpocznie się ostatni tydzień karnawału.

Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień.

Obchody tłustego czwartku są banalnie proste. Aby świętować wystarczy... jeść! Pączki, faworki lub anielskie ruchańce, które tak bardzo polecamy. Pamiętajmy też, w trosce o własne zdrowie, aby w tłusty czwartek nie przesadzić z łakociami!