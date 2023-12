i Autor: Krzysztof Chojnacki/East News, SHUTTERSTOCK Nowe Miasto Lubawskie

O co chodzi?

To miasto ma zniknąć z mapy Polski. Zastąpią je innym po 700 latach!

sch 11:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zbliża się koniec 2023 r. Jak zwykle o tej porze, wraz z nadejściem nowego roku dojdzie do zmian administracyjnych w Polsce. Od 1 stycznia 2024 r. pojawią się nowe miasta. Do dość istotnej zmiany może dojść w woj. warmińsko-mazurskim, ale jeszcze nie w nadchodzącym roku. Nazwę chce zmienić Nowe Miasto Lubawskie. Burmistrz i niektórzy mieszkańcy chcą wrócić do historycznej nazwy. Jak zatem może nazywać się wkrótce miasto? Szczegóły poniżej.