Tragedia na Mazurach. Dwa auta stanęły w ogniu, nie żyją kierowcy!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-04-26 9:52

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielny (26 kwietnia) poranek na trasie Pisz–Ruciane-Nida. Na drodze krajowej nr 58 zderzyły się dwa samochody osobowe, które natychmiast stanęły w płomieniach. W wyniku zdarzenia zginęli kierowcy obu pojazdów. Służbom udało się uratować pasażerkę jednego z aut.

Tragedia na Mazurach. Dwa auta stanęły w ogniu, nie żyją kierowcy!

Autor: KPP w Piszu/ Materiały prasowe
Jak poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu nadkom. Anna Szypczyńska, do tragedii doszło przed godziną 9.

Na miejscu wypadku sytuacja była bardzo poważna. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Piszu przekazał, że w chwili przybycia strażaków pojazdy były już całkowicie objęte ogniem.

Zablokowana DK 58 111km 3 h. Na trasie Pisz - Ruciane Nida zderzyły się dwa samochody osobowe, które spłonęły. W wypadku zginęli kierowcy obu aut. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę z jednego aut. Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Zalecany jest objazd przez Wejsuny – przekazuje policja w Piszu

Służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do akcji gaśniczej i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W działaniach uczestniczy sześć jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego i Lublańskiej w Krakowie
