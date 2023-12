Tragedia na jeziorze Tałty. Utonęła 8-letnia dziewczynka

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec czerwca 2023 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Mrągowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O., któremu zarzucono m.in. umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodowanie śmiertelnego wypadku na jeziorze Tałty.

Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło 18 czerwca 2022 r. w Starych Sadach, na jeziorze Tałty. Według ustaleń prokuratora, Piotr O. tego dnia udał się w rejs wypożyczoną wcześniej łodzią motorową i kierował nią, choć nie miał uprawnień motorowodnych wymaganych do jej prowadzenia ani też wiedzy na temat bezpieczeństwa żeglugi na wodzie. Motorówką podróżowało w sumie 7 osób, w tym troje dzieci. Wszyscy nie mieli na sobie kamizelek ratunkowych. W pewnym momencie niewłaściwy manewr Piotra O. doprowadził do wywrócenia łodzi. Podróżujący motorówką wpadli do wody, a pojazd zatonął. Niestety, 8-letnia dziewczynka utonęła, a jej ciało wydobyły służby ratunkowe. Ponadto, Piotrowi O. przedstawiono zarzut kierowania łodzią motorową w dniu 18 czerwca 2022 r., pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 27 listopada 2020 r. na okres dwóch lat.

Sternik nie miał uprawnień. Wyrok sądu

Proces Piotra O. rozpoczął się w dniu 9 października 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Mrągowie. - Oskarżony w pierwszym dniu procesu przyznał, że feralnego dnia nie zastosował się do orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i kierował motorówką, nie mając do tego wymaganych uprawnień motorowodnych. Oskarżony nie przyznał się jednak do tego, że umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodował wypadek - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Wyrok w tej sprawie zapadł w piątek (29 grudnia). Sąd Rejonowy w Mrągowie uznał Piotra O. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w łącznym wymiarze 15 lat. Ponadto, sąd orzekł od oskarżonego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przez wpłacenie kwot po 20 tysięcy złotych na rzecz obojga rodziców dziewczynki, która zginęła w wyniku wypadku łodzi. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.