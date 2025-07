Udawał pracownika Poczty Polskiej! Obiecywał pieniądze unijne

75-latek próbował oszukać seniorów, podając się za pracownika Poczty Polskiej. Został zatrzymany przez policję

Braniewscy kryminalni zatrzymali 75-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszukania kilku osób, w tym pracownika poczty i urzędu pracy. Z ustaleń funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wynika, że mężczyzna kontaktował się z osobami w podeszłym wieku, podając się za pracownika różnych instytucji publicznych. Proponował im rzekome środki finansowe z Unii Europejskiej, które miały być wypłacone po wcześniejszym uregulowaniu fikcyjnego „podatku”. W rzeczywistości – klasyczne wyłudzenie pod przykrywką „urzędowej procedury”. Na szczęście, ofiary nie dały się nabrać. Zareagowały przytomnie – odmówiły przekazania pieniędzy i powiadomiły policję. Dzięki ich zdecydowanej postawie i współpracy z mundurowymi udało się ustalić tożsamość i miejsce pobytu podejrzanego.

Zatrzymany usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności

Co istotne, 75-latek nie działał wyłącznie na terenie powiatu braniewskiego. Ostatecznie został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Malborku i przekazany do Braniewa, gdzie prowadzone są dalsze czynności. Jak piszą policjanci na swojej stronie internetowej, zatrzymany usłyszał już zarzuty usiłowania oszustwa, za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator objął go dozorem policyjnym oraz wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Funkcjonariusze przypominają, że żadna instytucja publiczna – ani krajowa, ani unijna – nie oferuje „środków finansowych” pod warunkiem wcześniejszej wpłaty gotówki przez osoby prywatne. Jeżeli ktoś przedstawia taką propozycję, niemal na pewno mamy do czynienia z próbą oszustwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Tylko szybka reakcja może zapobiec utracie pieniędzy i pozwolić na zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku – tak jak w przypadku z Braniewa.