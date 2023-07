Jak pomóc psu podczas upału? Weterynarz radzi. Wielu z nas popełnia ten błąd

Anna Połocka-Teperek jest lekarzem weterynarii i specjalnie dla czytelników "Super Expressu" udzieliła kilku porad, jak postępować z psem podczas upału i jak pomóc przetrwać zwierzakom w ekstremalnych temperaturach. Skwar nie tylko dokucza ludziom, ale też zwierzętom. Przed wyjściem na spacer zabezpieczmy swojego zwierzaka. Lekarz weterynarii dzieli się z nami ważnymi poradami. Kilka z nich poniżej:

W czasie upałów powinniśmy dosyć często wymieniać naszym pupilom wodę do picia. Woda powinna być świeża, najlepiej w temperaturze pokojowej. W celu wyrównania gospodarki wodno-elektrolitowej możemy do wody dodawać specjalne preparaty z elektrolitami dostępne w gabinetach weterynaryjnych oraz sklepach zoologicznych.

Powinniśmy unikać kąpieli oraz spożycia wody z fontanny przez nasze zwierzęta. Podobnie sytuacja tyczy się kałuż czy stawów. W fontannach woda może być zanieczyszczona chemią techniczną oraz zawierać drobnoustroje, a to z kolei wpływa na stan zdrowia naszych podopiecznych.

Zwierzęta mogą korzystać z kąpieli w jeziorach, rzekach,ale w ilości zdroworozsądkowej. Zbyt częste kąpiele jeziorne czy nurkowanie w takiej wodzie może doprowadzić do stanów zapalnych skóry i uszu,a to wiąże się z wizytą u specjalisty i leczeniem

W upale, wyprowadzajmy psa rano i wieczorem, np. przed pracą i przed pójściem spać.

Nie wolno zostawiać psa w samochodzie. To może doprowadzić do jego śmierci!

Zwierzęta o jasnej sierści oraz nagie są bardziej narażone na promieniowanie ultrafioletowe, co może skutkować poparzeniem skóry czy rozwinięciem się skórnych form nowotworzenia - w takim przypadku można zabezpieczać je specjalnymi kremami z filtrem.

A co robić, gdy nasz pies przegrzeje się na słońcu? W momencie gdy dojdzie do przegrzania lub udaru cieplnego powinniśmy zwierzaka owinąć w mokrym ręczniku schłodzonym wodą i jak najszybciej udać się do gabinetu weterynaryjnego - to stan zagrażający życiu zwierzęcia. Więcej porad, jak postępować z psem podczas upału, znajdziecie w materiale wideo.

