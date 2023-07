Uwaga na fontanny! Eksperci przestrzegają: "Idealne miejsce dla bakterii"

Woda w fontannach niebezpieczna dla zdrowia. Eksperci ostrzegają

Bakterie gronkowca, kałowe, Ecoli, Legionella, enerokoki. To tylko kilka groźnych patogenów, które mogą znajdować się w wodzie z fontanny. Do tego zarządcy dolewają do zbiornika chemię techniczną, która ma zapobiegać odkładaniem się kamienia.

Skąd groźne patogeny w fontannach? - Ptaki, chorzy ludzie, gryzonie, śmieci... To jest źródłem skarżenia - wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem" lek. Waldemar Pawłowski. - Fontanna to obieg wody zamkniętej i ciepłej a to idealne miejsce do namnażania bakterii - dodaje Pawłowski.

Zagrożeniem jest nawet chwilowe obmycie rąk w fontannie. - Nikt tej wody nie bada i nie monitoruje. Nie na takiego prawnego obowiązku. Zostaje więc jedynie informowanie o zagrożeniu, my jako Sanepid staramy się to w mediach czynić - mówi Małgorzata Sztomberska z olsztyńskiego sanepidu. I dodaje: - Administratorzy tych obiektów powinni wywieszać oznaczenia o zakazie komórki, choć prawo ich do tego nie obciąża. Taka woda zagraża nawet zwierzętom i odradzam korzystania z takiej wody - dodaje pani inspektor. Nasi rozmówcy zamiast korzystania z wody w fontannach zalecają picie minimum 2 litrów wody dziennie i szukania ochłody w basenach i na plażach. Są to obiekty pod ścisłą kontrolą. Można też skorzystać z kurtyn wodnych, bo woda w nich wykorzystywana pochodzi z wodociągu.

