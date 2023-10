i Autor: Pixabay Pijany 23-latek pojechał na stację benzynową, aby zatankować motocykl

Co tam się działo?!

Uwięziony mężczyzna wezwał policję! Trudno uwierzyć, gdzie siedział

Zofia Dąbrowska | Policja 16:03

Nietypowa interwencja policjantów z węgorzewskiej komendy. Zadzwonił do nich niedawno pewien mężczyzna, któremu przytrafiła się zaskakująca przygoda. Został uwięziony w miejscu, w którym zupełnie by się tego nie spodziewał. Funkcjonariuszom z Węgorzewa udało się uratować nieszczęśnika. Co tam się stało?!