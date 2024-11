Fuksiarz wygrał w Lotto. Miliony płyną na konto. Święty Mikołaj odwiedził go wcześniej

Kraksa osobówki z pociągiem. PKP zmieniło plany. Podróżni pojadą do innego miasta

Główna wygrana w Lotto. Lotto to najbardziej znana gra w katalogu gier Totalizatora Sportowego. Niegdyś Duży Lotek, teraz po prostu Lotto to szansa na milionowe wygrane. Jeden zakład kosztuje 3 zł, a losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. I właśnie w sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana, której można szczerze zazdrościć. Farciarz z Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) wygrał dokładnie 2 636 747,30 zł. Na jego konto wpłynie trochę mniej, bo część pieniędzy będzie trzeba oddać fiskusowi. Wylosowano następujące liczby: 5, 13, 16, 37, 40, 43, a zakład dający fortunę został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Przechodnia 7 w Ostródzie.

Gracze Lotto mają ostatnio sporo szczęście do "szóstek". W ostatnim czasie główne wygrane odnotowano w Słupcu (6 558 237,20 zł), Barczewie (2 426 826,30 zł) i miejscowości Kijany (11 261 116,30 zł). Dawno jednak nie było wygranej z prawdziwego zdarzenia. Najwyższa jak do tej pory wygrana w Lotto padła w 2017 roku w miejscowości Skrzyszów. W 2017 ktoś wygrał tam ponad 36 milionów złotych.

