Wydał 20 zł na zdrapkę i wygrał fortunę. Farciarz będzie spał na pieniądzach. Rekordowa wygrana

Główna wygrana w zdrapce Lotto. O wygranej w zdrapce Lotto marzy każdy, kto choć raz drapał paznokciem po kartoniku w nadziei, że znajdzie na nim symbole dające główną wygraną. Jak pokazują przykłady z całej Polski, czasem to się udaje. Przykładem jest niedawna wygrana, którą odnotowano w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Ktoś 31 października (piątek) udał się do punktu Lotto ul. przy Kaliska 14 i wydał niemało, bo aż 20 zł na zdrapkę "Szybki Milion". Ryzyko się opłaciło. Na konto szczęśliwca wpłynie teraz... milion złotych, potrącone oczywiście o dziesięć procent, które trafi do urzędu skarbowego. W zdrapce "Szybki Milion" została już tylko jedna wysoka wygrana o wartości 50 tys. złotych.

Piątkowa wygrana w zdrapce "Szybki Milion" to zdecydowanie największa wygrana w zdrapce w ostatnim czasie. Ostatni raz taka sztuka udała się w kwietniu 2024 roku w Częstochowie. Wówczas "bańkę" dała zdrapka "Czas na milion".

