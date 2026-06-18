Wakacje 2026 z kolejnym absurdem! Egipt jest tańszy od Mazur

Gdzie spędzić urlop w 2026 roku? Ceny na Mazurach szokują

Za chwilę oficjalnie wystartuje gorący sezon urlopowy, dlatego mnóstwo Polaków intensywnie myśli nad wyborem idealnego miejsca na letni odpoczynek. Znaczna część turystów kieruje się przy tym nie tylko osobistymi upodobaniami, ale przede wszystkim grubością własnego portfela oraz założonym budżetem. Mogłoby się wydawać, że najkorzystniejszą opcją pozostaje wypoczynek w kraju, jednak najnowsze zestawienie opublikowane przez serwis Rankomat.pl dostarcza nieoczekiwanych wniosków. Eksperci przeanalizowali koszty sześciodniowego pobytu ze śniadaniami, sprawdzając oferty apartamentów i trzygwiazdkowych hoteli dla par oraz czteroosobowych rodzin.

Koszty wakacji za granicą są niższe niż w Polsce

W wielu chętnie odwiedzanych polskich miejscowościach turystycznych opłaty za noclegi osiągają pułapy zbliżone do zagranicznych destynacji, a niekiedy nawet przewyższają rachunki, jakie musielibyśmy zapłacić na Sycylii, w Turcji czy Egipcie. Największe zdumienie budzą w tym kontekście Mazury, ponieważ tygodniowy relaks czteroosobowej rodziny w Krainie Wielkich Jezior nierzadko generuje wyższe koszty niż wyjazd do obleganych kurortów poza granicami kraju.

Mikołajki i Mrągowo z najwyższymi cenami za pobyt

Z raportu wynika, że to właśnie na terenach mazurskich zlokalizowane są najdroższe w skali kraju apartamenty na wynajem. Koszt rezerwacji sześciu nocy w Mrągowie wyniesie dwoje dorosłych 2421 złotych, a w przypadku rodziny wariantu 2+2 cena za taki sam pobyt skacze do kwoty 4962 złotych. Minimalnie korzystniej wypadają w tym zestawieniu Mikołajki, gdzie turystom przyjdzie zapłacić odpowiednio 2402 zł oraz 4914 zł.

Jeszcze większe dysproporcje zauważalne są przy rezerwacji pokoi w obiektach o standardzie trzech gwiazdek. Rodzinny wyjazd do Mikołajek to w tym wariancie potężny wydatek rzędu 6266 złotych, co stanowi absolutnie najwyższą zarejestrowaną stawkę w całym przygotowanym rankingu, obejmującym zarówno rodzime, jak i zagraniczne lokalizacje turystyczne.

Egipt deklasuje polskie kurorty pod względem cen

Bezkonkurencyjnym pod kątem finansowym punktem na turystycznej mapie okazał się w badaniach Egipt. Wybierając nadmorską miejscowość Marsa Alam, zakochani wydadzą na sześć dób w apartamencie raptem 1165 złotych, natomiast dla czteroosobowej rodziny kwota ta zamknie się w 2330 zł. Podobnie sytuacja wygląda z hotelami o standardzie trzygwiazdkowym, które oferują stawki zdecydowanie przystępniejsze niż polskie ośrodki wypoczynkowe. Za taki sam czas pobytu para musi przygotować tam 1509 złotych, a rodzice z dwójką dzieci zaledwie 3119 złotych. Zestawienie innych tanich destynacji można odnaleźć w dołączonej poniżej galerii zdjęć.

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Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

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Wypoczynek za granicą dostępny dla każdego portfela

Opublikowane dane udowadniają, że krążący od lat mit o horrendalnie drogich wczasach za granicą coraz częściej mija się ze stanem faktycznym. Biorąc pod uwagę wyłącznie koszty zakwaterowania, wyjazd do Turcji lub Egiptu nierzadko stanowi dużo tańszą alternatywę dla urlopu w polskich ośrodkach. Z kolei opłaty za noclegi na Krecie oraz Sycylii najczęściej utrzymują się na poziomie bardzo zbliżonym do stawek, jakich w sezonie żądają właściciele obiektów nad Bałtykiem czy na mazurskich pojezierzach.