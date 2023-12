Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody IMGW na świąteczny weekend

W sobotę (23 grudnia) - jak podaje IMGW - "Polska znajdzie się na skraju odsuwającego się nad Łotwę niżu". - Zachodnie województwa przejściowo dostaną się pod wpływ klina wyżowego. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie z domieszką powietrza arktycznego - czytamy w komunikacie IMGW. Wzrost ciśnienia. Na Warmii i Mazurach sobota (23 grudnia) będzie dniem pochmurnym, z przelotnymi opadami śniegu. W zachodniej części regionu pokrywa śnieżna wzrośnie o ok. 5 cm. Temperatura maksymalna w granicach 0°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni - zapowiada IMGW. Na zachodzie regionu porywisty wiatr powodować będzie na zachodzie zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

W Wigilię (24 grudnia) Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej znad Danii. - Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny, za którym napłynie cieplejsze, wilgotne powietrze polarne morskie - informuje IMGW. Świętowanie Wigilii na Warmii i Mazurach upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów śniegu. Na termometrach maksymalnie od –1°C do 2°C. Wiatr osłabnie.

Wzrost temperatury w Boże Narodzenie

W poniedziałek (25 grudnia) Polska będzie w zasięgu zatoki niżowej oraz przemieszczającego się nad krajem układu frontów atmosferycznych. Jak zapowiada IMGW, "z zachodu napływać będzie cieplejsze, wilgotne powietrze polarne morskie". Na Warmii i Mazurach święta wciąż pochmurne, jednak zrobi się dużo cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 6°C do 8°C. Taka pogoda oznacza, że nie ma co liczyć na białe święta. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni. Uwaga w nocy na opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, przejściowo miejscami marznący, powodujący gołoledź.

We wtorek (26 grudnia) - według IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżowej oraz przemieszczającego się nad krajem układu frontów atmosferycznych". Z północy napłynie chłodniejsza masa powietrza. Pogoda na Warmii i Mazurach niezmienna, jeśli chodzi o ciemne chmury i opady, tym razem przelotnego deszczu, a we wschodniej części województwa deszczu ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie 6°C do 8°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

Memy o zimie rozbawią do łez. Zobacz zdjęcia

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej