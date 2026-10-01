Pogoda w Olsztynie: 2-4 października

Mieszkańcy Olsztyna mogą liczyć na bardzo przyjemny początek października. Weekend przyniesie sporo ciepła i słońca, szczególnie w pierwszych dwóch dniach. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia będzie sięgać nawet 20 stopni Celsjusza. Niestety, niedziela zepsuje ten niemal idealny obraz pogody, wprowadzając znacznie więcej chmur. Na szczęście parasole nie będą potrzebne.

Piątek pod znakiem słońca

Początek weekendu w Olsztynie zapowiada się wyśmienicie. Piątek, 2 października, będzie dniem bezchmurnym, co pozwoli w pełni cieszyć się jesiennym słońcem. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 9 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 4 m/s.

Sobota – kontynuacja pięknej pogody

Sobota utrzyma bardzo podobną, słoneczną aurę. Niebo nad Olsztynem ponownie będzie bezchmurne, a temperatura w dzień utrzyma się na wysokim poziomie, sięgając około 20 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, ex aequo z piątkiem. Noc z soboty na niedzielę przyniesie najniższą temperaturę w ten weekend, spadającą do około 8 stopni. Dodatkowym atutem będzie słabnący wiatr, którego prędkość wyniesie już tylko około 2 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę na niebie

Koniec weekendu, 4 października, przyniesie zauważalną zmianę na niebie nad Olsztynem. Słońce schowa się za gęstą warstwą chmur, a dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Choć opadów nadal nie przewidziano, brak słońca wpłynie na odczuwanie temperatury. Termometry wskażą maksymalnie około 18 stopni Celsjusza, co oznacza lekkie ochłodzenie w porównaniu do poprzednich dni. Wiatr będzie już bardzo słaby, osiągając prędkość około 1 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Olsztynie?

Słoneczne i ciepłe chwile w piątek i sobotę to doskonała okazja, by spędzić jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. To idealny moment na długie spacery po parkach, wycieczki rowerowe wzdłuż jezior czy po prostu relaks w promieniach jesiennego słońca w jednym z miejskich ogródków. Z kolei pochmurna, ale wciąż bezdeszczowa niedziela stwarza inne możliwości. Może to być dobry moment, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić ciekawe wystawy lub wybrać się do kina. Spacer po miejskich uliczkach również będzie przyjemny, choć już bez słonecznej oprawy.

Dane pogodowe: OpenWeather