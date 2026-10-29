Pogoda dla Olsztyna: 30 października - 1 listopada

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższych dniach odczują typowo jesienną aurę. Weekend, który obejmuje ostatnie dni października i początek listopada, zapowiada się przeważnie pochmurnie, a z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Piątek przyniesie najwyższe temperatury w tym okresie, ale już w niedzielę termometry pokażą o kilka stopni mniej. Kluczowa dla planów okaże się sobota, która jako jedyna w prognozie ma przynieść wyraźniejsze opady deszczu.

Pochmurny i najcieplejszy piątek

Początek weekendu, 30 października, będzie najcieplejszym z nadchodzących dni, choć słońca raczej nie zobaczymy. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Olsztynie wskażą około 11 stopni Celsjusza, co może zachęcić do spędzenia czasu na zewnątrz. Noc przyniesie spadek temperatury do około 5 stopni. Niebo przez cały dzień będzie w dużym stopniu zachmurzone, a lokalnie mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota pod znakiem deszczu

W sobotę, 31 października, pogoda w Olsztynie nieco się pogorszy i może pokrzyżować niektóre plany. To właśnie tego dnia prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez dłuższy czas. Będzie też trochę chłodniej – maksymalna temperatura w ciągu dnia sięgnie około 10 stopni. Minimalna utrzyma się na podobnym poziomie co dzień wcześniej, w okolicach 6 stopni. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły i nadal będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Spokojniejsza i chłodna niedziela

Z kolei niedziela, 1 listopada, przyniesie ważną zmianę i wytchnienie od deszczu. Mimo że niebo wciąż pozostanie w całości pokryte chmurami, prognozy nie przewidują już żadnych opadów. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 9 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci spadną do około 5 stopni. Aura stanie się znacznie spokojniejsza także za sprawą wiatru, który wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Olsztynie przy takiej pogodzie?

Pogoda w Olsztynie będzie miała wyraźny wpływ na weekendowe plany. Piątek, mimo chmur, stwarza najlepsze warunki do aktywności na zewnątrz, zanim nadejdą sobotnie opady. Deszczowa sobota to z kolei dobry moment, by postawić na zajęcia pod dachem, nadrobić zaległości kulturalne lub po prostu spędzić czas w domu. Niedziela, choć chłodna, dzięki brakowi deszczu i bardzo słabemu wiatrowi, stworzy idealną okazję do spokojnego, jesiennego spaceru po mieście i skorzystania z ostatnich chwil wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather