Na jeziorze Niegocin na wysokości miejscowości Grajwo wywróciła się żaglówka z 74-letnim mężczyzną i 66-letnią kobietą na pokładzie. Żeglarze wpadli do wody. Kobieta zdołała utrzymać się na powierzchni. - Została podjęta z wody przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyznę wyciągnięto z wody, ale mimo reanimacji nie zdołano go uratować - przekazał PAP asp. sztab. Rafał Jackowski z zespołu prasowego KWP w Olsztynie.

Silny wiatr przechodzący w niedzielę przez Warmię i Mazury poprzewracał jachty na kilku innych jeziorach. Według strażaków w powiecie giżyckim służby ratunkowe zanotowały w sumie sześć wywrotek łódek, m.in. na jeziorach Kisajno i Niegocin.

Warmińsko-mazurscy strażacy przyjęli w niedzielę od rana w związku z sytuacją pogodową blisko 900 zgłoszeń. To przede wszystkim powalone drzewa i połamane konary. W Ostródzie przy ul. 3 Maja pochylone drzewa zagrażało uczestnikom festiwalu muzycznego. Z pola namiotowego przed przyjazdem strażaków ewakuowało się ok. 150 osób. W Przerwankach w powiecie węgorzewskim przed przyjazdem strażaków ewakuowano obóz harcerski, w sumie 326 osób. W Nowej Ukcie także w powiecie piskim drzewo przygniotło mężczyznę. Trafił do szpitala.

Wichury nad Polską. Nowe ostrzeżenia IMGW

Obecnie ostrzeżenia przed wichurami obowiązują tylko w północno-wschodniej Polsce. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy do 19 - czytamy w ostrzeżeniu IMGW wydanym dla powiatu giżyckiego.