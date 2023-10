Wichury na Warmii i Mazurach. Kilkaset osób bez prądu

Co tam się stało?!

Wichury na Warmii i Mazurach. Powalone drzewa, uszkodzone samochody

- Odnotowaliśmy 47 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew i konarów z dróg. W żadnym z tych zdarzeń nie było poszkodowanych osób - przekazał PAP st. asp. Szymon Pawłowski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. W powiecie nowomiejskim złamany konar drzewa uszkodził dwa zaparkowane samochody. W autach nikogo nie było. - Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego wskutek silnego wiatru, według danych z godz. 6 bez prądu pozostaje 676 odbiorców - powiedział dla PAP rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Awarie są usuwane na bieżąco. Od wtorkowego wieczoru do godz. 5 w środę w całym regionie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej