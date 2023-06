Wjechał w dom prezesa OSP. Od tragedii rodzinę uchronił wyjazd do teściowej

Wypadek wydarzył się w środowe popołudnie. Pijany 19-letni Michał J., wsiadł w swojego zdezelowanego nissana i popędził do swojej rodzinnej wsi Bażyny. Nie dojechał, bowiem na zakręcie w środku wsi Mingajny w powiecie lidzbarskim, stracił panowanie nad samochodem i po przejechaniu przez chodnik i staranowaniu płotu zatrzymał się na ganku domu prezesa miejscowej ochotniczej straży pożarnej. - Pół godziny przed wypadkiem pojechaliśmy z wizytą do teściowej - wspomina Michał K. - To nas uratowało. Żona często pielęgnuje przed domem kwiaty, ja też tam w tym miejscu przebywam. Chodnikiem chodzą dzieci. To cud, że nikomu nic się nie stało - mówi pan Michał i dodaje, że "ucierpiały" jedynie kwiaty, a także płot i dom.

Sprawca wypadku z samochodu wygrzebał się o własnych siłach, zanim jeszcze na miejsce dojechali strażacy, którzy tym razem musieli interweniować w domu swojego szefa. Wezwani przez nich policjanci, zatrzymali Michała J. 19-latek odpowie za wypadek i jazdę pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał ponad 0,5 promila alkoholu. Została pobrana mu też krew do badań, bowiem pojawiło się podejrzenie, że mógł prowadzić pod wpływem narkotyków. Za to, co zrobił, Michałowi J. grozi kara do 2 lat więzienia i odebranie prawa jazdy nawet na 15 lat.

Autor: TON

