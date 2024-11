Wybuch gazu rozerwał piętro domu. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Potężna eksplozja gazu dosłownie rozerwała piętro domu jednorodzinnego przy ul. Kajki w Giżycku. Do zdarzenia doszło w środę, 13 listopada około godz. 16.00. Dom nie był podłączony do sieci gazowej, lokator budynku używał butli gazowej. Mieszkający w domu mężczyzna w wieku ok. 50 lat trafił do szpitala z poparzeniami. Poszkodowany zachował przytomność i zapewniał strażaków, że w budynku poza nim, nie było nikogo innego.

- Do eksplozji doszło na piętrze. Wybuch był tak duży, że górną kondygnację domu niemal rozerwało na pół. Według wstępnej oceny dom nadaje się tylko do rozbiórki, ale oczywiście muszą w tym względzie zapaść decyzje nadzoru budowlanego. Patrząc na stan budynku to naprawdę cud, że ten człowiek z tego wyszedł - powiedział PAP zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku Grzegorz Zubowicz.

Siła wybuchu była tak duża, że uszkodziła dom znajdujący się na sąsiedniej nieruchomości. W budynku popękały szyby, zniszczona jest również elewacja. Dokładne okoliczności dramatycznego zdarzenia zostaną ustalone podczas policyjnego postępowania.

Groźna sytuacja w Olsztynie. Wyprzedzał na pasach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pożar klasztoru redemptorystów w Braniewie