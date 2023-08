i Autor: Fred / CC0 / pexels.com Wypadek na jeziorze Dadaj. Zderzyły się skutery wodne. Jedna osoba ranna

Służby apelują o rozwagę

Jedna osoba trafiła do szpitala wskutek wypadku na jeziorze Dadaj (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie w niedzielę, 13 sierpnia doszło do zderzenia dwóch skuterów wodnych. To 57-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia interweniowali strażacy, okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.