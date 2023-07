Wypadek pod Olsztynem. Jedna osoba w szpitalu, utrudnienia na DK 53

Ostatni weekend lipca. Co z pogodą na Warmii i Mazurach?

Wypadek pod Olsztynem. Ruch wahadłowy na DK 53

Wypadek w Klewkach na drodze krajowej nr 53. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (31 lipca) przed południem. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że siedzący za kierownicą forda 64-latek zderzył się czołowo z ciężarową scanią, za której kierownicą siedział 56 latek. W zdarzeniu udział brały też volkswagen i toyota - informuje Komenda Miejska Policji w Olsztynie. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala.

Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie powiedziała PAP, że ze wstępnych ustaleń policji wynika, że osobowy ford jadący od strony Szczytna do Olsztyna, "ściął" zakręt i czołowo zderzył się z jadącą z przeciwnej strony drogi ciężarową scanią. Jadąca za fordem toyota nie zdołała wyhamować i także uderzyła w forda. Ciężarówka zaś wjechała do rowu i tam przewróciła się nieszczęśliwie na kolejne auto - volkswagena. - Kierowca tego volkswagena trafił do szpitala - podała policjantka. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zabrali prawo jazdy kierowcy forda. Dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia będą ustalane.

Ruch wahadłowy na DK53 na wys. m. Klewki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że siedzący za kierownicą forda 64-latek zderzył się czołowo z ciężarową scanią, za której kierownicą siedział 56 latek. W zdarzeniu udział brały też volkswagen i toyota. Jedna osoba trafiła do szpitala. pic.twitter.com/LJqY4fF6wu— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) July 31, 2023

