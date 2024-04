Wzruszający gest siatkarzy z Olsztyna. Wyjdą na mecz z wyjątkowymi zdjęciami

W pierwszy weekend kwietnia, z okazji obchodów Dnia Zwierząt Bezdomnych, będzie można pomóc potrzebującym zwierzętom. W sobotę (6 kwietnia) podczas meczu siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn ze Ślepskiem Malow Suwałki w hali Urania (początek o godz. 17:30), odbędzie się zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt. Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich kibiców oraz uczestników sportowego widowiska do włączenia się w zbiórkę karmy dla psiaków ze Schroniska w Tomarynach. Firma BIOFEED zobowiązała się do przekazania imponującej ilości 1 tony karmy Tasty Life.

Wydarzenie to nie tylko zbiórka, ale również zachęta do adopcji psiaków ze Schroniska w Tomarynach. Podczas meczu siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn wejdą na boisko, trzymając duże zdjęcia psów gotowych do adopcji. Na telebimie pojawiają się również wizerunki tych samych czworonogów, dając kibicom szansę bliższego poznania ich i zachęcając do otwarcia swoich domów dla nowych członków rodziny.

W ramach dodatkowego wsparcia, BIOFEED zadeklarował przekazanie wyprawek, w postaci karmy i akcesoriów, dla wszystkich osób, które zdecydują się w kwietniu na adopcję psa ze Schroniska w Tomarynach.

