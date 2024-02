Ulubieniec mieszkańców powrócił

Bocian wrócił na ukochaną wieś. W Krutyni czekali na niego całą zimę [Zdjęcia]

Tomasz Nowociński | sch 12:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek (27 lutego) około godz. 13:30 do Krutyni na Mazurach przyleciał pierwszy bocian. Rok temu ptak wrócił do wsi ostatniego dnia lutego. Nic dziwnego, że boćkowi spieszy się do Krutyni, ponieważ mieszkańcy niewielkiej miejscowości go uwielbiają. Zawsze może liczyć na pyszne smakołyki i czuje się tutaj bezpiecznie na tyle, że zamiast latać nad wsią, spaceruje po niej.