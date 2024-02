Pierwszy bocian wrócił na Mazury. Rok temu wzbudził sensację

i Autor: Krzysztof Wittbrodt / Mazurski Park Krajobrazowy Bocian przyleciał do wsi Krutyń na Mazurach.

Idzie wiosna?!

Pierwszy bocian wrócił na Mazury. Zimował w Egipcie i Izraelu. Rok temu wzbudził sensację

sch | PAP 8:06

We wtorek (27 lutego) około godz. 13:30 do Krutyni na Mazurach przyleciał pierwszy bocian. Informację przekazał Mazurski Park Krajobrazowy i dodał, że bocian zjawił się dobę wcześniej, niż przed rokiem. Jest to ptak, który od trzech lat zjawia się na Mazurach wcześniej, niż inne bociany.