Zabił partnera swojej matki?! Wpadł po policyjnym pościgu

Prokuratura Rejonowa w Biskupcu przesłała 11 stycznia do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi A. Mężczyzna jest oskarżony o popełnienie aż sześciu przestępstw, w tym zabójstwo. Do zdarzeń tych miało dojść 4 i 5 sierpnia 2022 r. w Biskupcu.

Rzucił się z nożem na partnerka matki. Mężczyzna zmarł

Według ustaleń prokuratora, 4 sierpnia 2022 r. Przemysław A. w jednym z domów w Biskupcu zaatakował nożem partnera swojej matki i doprowadził do jego śmierci. Po dokonaniu zabójstwa Przemysław A. zabrał kluczyki do busa należącego do ofiary, a następnie jeździł nim po Biskupcu i okolicy. W nocy z 4 na 5 sierpnia policjanci podjęli próbę zatrzymania oskarżonego, jednak ten zaczął uciekać, wielokrotnie stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów uczestniczących w pościgu, a także doprowadził do kilku kolizji. Ostatecznie został zatrzymany.

Oskarżony wpadł po policyjnym pościgu

- W związku z tym oprócz zarzutu zabójstwa prokurator oskarżył Przemysława A. także o dokonanie zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia, niewykonanie wydanego przez policjantów polecenia zatrzymania pojazdu, czynną napaść na policjanta, a także kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy i amfetaminy - wylicza Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Proces Przemysława A. rozpoczął się w czwartek (25 maja) przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Sąd odczytał więc wyjaśnienia Przemysława A. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony wyjaśniał wówczas m. in., że nie pamięta niczego z dnia, w którym zginął partner jego matki. Proces Przemysława A. będzie kontynuowany 14 czerwca 2023 r. Na tym terminie planowane są przesłuchania kolejnych świadków. Przemysławowi A. grozi dożywocie.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią