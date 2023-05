Rodzeństwo zginęło w wypadku, kierowca pędził 190 km/h. Sąd wróci do sprawy w wakacje

Co to było?!

Na lipiec sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy w procesie Zbigniewa G., kierowcy oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Wówczas m.in. zostanie przesłuchany biegły. Do sądu dotarła też dodatkowa opinia biegłych, którą sporządzono na wniosek obrony.

Sprawa dotyczy wypadku przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. 11 listopada 2021 r. zginęło dorosłe rodzeństwo - Weronika i Sebastian. Gdy włączali się do ruchu na dużej, dwupasmowej ul. Bałtyckiej, w ich auto uderzyło rozpędzone do 190 km/h audi a8. Rodzeństwo zginęło na miejscu. Po wypadku Zbigniew G. nawet nie podszedł do rozbitego samochodu i uciekł do lasu. Dwa dni po tragedii został zatrzymany, gdy przyszedł do szpitala szukając pomocy medycznej.

Sprawca wypadku spędził w areszcie trzy miesiące, po czym wyszedł za kaucją w wysokości 50 tysięcy złotych. W sądzie na swoim procesie pojawił się raz, aby złożyć krótkie, kilkuminutowe oświadczenie. Z jego odczytanych na pierwszej rozprawie zeznań nie wynika, czy przyznaje się do winy, czy nie - w odczytanych wyjaśnieniach odmawiał odpowiedzi na to pytanie. Raz stwierdził, że jest mu przykro, że doszło do wypadku, innym razem stwierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzeń. W procesie uczestniczy brat zabitego rodzeństwa - jest oskarżycielem posiłkowym.

