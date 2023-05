Budowa centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie. Mieszkańcy znów protestują. „Stańmy do apelu w obronie Matki Bożej”

Przymrozki na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydało żółty alert meteo pierwszego stopnia przed przymrozkami. - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C - czytamy w komunikacie IMGW. Takie temperatury mają pojawić się w nocy z wtorku na środę (30/31 maja). Ten, kto wcześnie wstaje do pracy, ten może być zaskoczony temperaturą. Prawdopodobieństwo przymrozków w woj. warmińsko-mazurskim wynosi 80 proc. i dotyczy głównie centralnej i północnej części województwa, czyli powiatów:

olsztyńskiego i Olsztyna,

lidzbarskiego,

braniewskiego,

bartoszyckiego,

kętrzyńskiego,

węgorzewskiego,

gołdapskiego.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️PRZYMROZKI🥶➡️Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C.Szczegółowe informacje:➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#przymrozki pic.twitter.com/mtPtjOPbNl— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 30, 2023

