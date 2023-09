Tajemnicza przesyłka do ośrodka dla cudzoziemców. Nie uwierzysz, co było w środku!

Z przystanku na izbę wytrzeźwień. Pijana babcia opiekowała się wnukiem

We wtorek (26 września) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kompletnie pijanej kobiecie, która ma pod opieką małe dziecko. Do zdarzenia miało dojść na jednym z przystanków autobusowych w Olsztynie. - Z relacji świadka wynikało, że zauważył, jak kobieta chwiejnym krokiem mając na rękach małe dziecko przechodziła przez ulicę. Świadek, gdy podszedł do babci zauważył, że jest kompletnie pijana. 41-latka miała problemy z utrzymaniem równowagi, a jej mowa była bełkotliwa - relacjonuje mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Mężczyzna natychmiast zadzwonił na numer alarmowy i powstrzymał kobietę, która z chciała wsiąść do autobusu wraz z dzieckiem. Kobieta była agresywna wobec osób postronnych. Po chwili na miejscu pojawił się policyjny patrol, któremu została przekazana pijana kobieta. Ostatecznie półtorarocznego chłopca przekazano pod opiekę ojca, który był trzeźwy. Natomiast 41-latkę przewieziono do izby wytrzeźwień. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Zadaniem sądu będzie dokładne zbadanie sytuacji, do której doszło w jednym z olsztyńskich przystanków oraz dokładne sprawdzenie czy nieodpowiedzialna babcia swoim zachowaniem nie naraziła dziecka na niebezpieczeństwo.