Trzy sekundy i nie ma człowieka. Osiłek się wściekł, dramatyczny finał bójki. Jest nagranie

Jarosław przyjechał na urlop. Syn zadźgał go nożem

Bójka na Starym Mieście w Olsztynie. Mężczyzna zrzucił drugiego z mostu do rzeki

O zdarzeniu stało się głośno w lokalnych mediach z powodu filmiku zamieszczonego w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać szarpaninę dwóch mężczyzn na moście św. Jana Nepomucena na Starym Mieście w Olsztynie. Jeden z nich podnosi drugiego z chodnika i przez barierkę mostu zrzuca do Łyny. Filmik wzbudził emocje w sieci z powodu wyglądającego dramatycznie przebiegu zdarzenia, ale również ze względu na zachowanie obserwujących tę scenę ludzi. Zza kadru słychać kpiące komentarze, a większość przechodniów nie reaguje na to, co się dzieje.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie informuje, że do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (5/6 sierpnia), a na miejsce zostały wysłane służby ratunkowe. - Według relacji świadków, miało tam dojść do szarpaniny między dwoma mężczyznami, w wyniku której jeden z mężczyzn miał wpaść do rzeki. Na szczęście 43-latkowi nic poważnego się nie stało i wydostał się na brzeg o własnych siłach. Drugi z mężczyzn oddalił się z miejsca przed przyjazdem policjantów - przekazała PAP st. post. Paulina Żur z olsztyńskiej policji. Jak dodała policjantka, funkcjonariusze rozpytali świadków zdarzenia i ustalili tożsamość drugiego mężczyzny, którym okazał się 37-latek. - W rozmowie z policjantami 43-latek stwierdził, że nie zamierza składać żadnego zawiadomienia w tej sprawie - wyjaśniła st. post. Żur.

Brak zawiadomienia ze strony 43-letniego mężczyzny nie oznacza, że 37-latek uniknie kary. Po wstępnym ustaleniu okoliczności tego zdarzenia i zapoznaniu się z opublikowanym materiałem filmowym, policjanci podjęli decyzję o przeprowadzeniu czynności sprawdzających w kierunku art. 160 kk., czyli narażenia innej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Osiłek się wściekł, dramatyczny finał bójki na Starym Mieście w Olsztynie. Zobacz zdjęcia

Sonda Czy kary za pobicie powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania