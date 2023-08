Okrucieństwo

Zwierzęta konały w męczarniach, tarzały się we własnych odchodach. "Długotrwałe cierpienie"

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący Ewę P. i Wojciecha P. na kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi. W ich gospodarstwie rolnym zwierzęta przechodziły piekło. Wychudzenie, niedożywienie, odwodnienie i oparzenia - to tylko niektóre z katuszy, jakie przeszło co najmniej 90 sztuk bydła. Niektóre zwierzęta konały z głodu lub tonęły we własnych odchodach.