Śmiertelny wypadek na DK46 pod Opolem

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne - to bilans wypadku na drodze krajowej nr 46. W sobotę, 7 czerwca, w miejscowości Dąbrowa pod Opolem doszło do czołowego zderzenia dwóch osobowych samochodów. Według wstępnych informacji policji ok. godz. 19 prowadzący mercedesa 25-latek zjechał nagle, z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżała 56-latka kierująca skodą.

- 25-latek i jego 18-letnia pasażerka zginęli na miejscu, natomiast prowadząca skodę kobieta i 57-letni mężczyzna, drugi pasażer mercedesa, trafili z obrażeniami ciała do szpitala. Nie wiemy, w jakim stanie znajdują się obecnie - przekazała "Super Expressowi" mł. asp. Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Jak przekazał Radiu Opole kpt. Łukasz Nowak, dyżurny ze stanowiska kierowania KW PSP w Opolu, jedna z dwóch osób, które przeżyły wypadek, była wcześniej reanimowana na miejscu zdarzenia. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura w Opolu.

Tragiczny weekend na drogach w Polsce

W miniony weekend doszło do kilku innych poważnych wypadków drogowych, w tym również śmiertelnego zdarzenia w Czekanowie, które miało miejsce w niedzielę, 8 czerwca, w godzinach popołudniowych.

- Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak podał, że w czołowym zderzeniu auta osobowego z lawetą na miejscu zginęły dwie osoby podróżujące samochodem, a kierowca lawety w ciężkim stanie trafił do szpitala (...) Po godz. 17 PAP potwierdziła w szpitalu w Ostrowie Wlkp., że ranny w wypadku mężczyzna żyje i będzie operowany - informował "Super Express".

