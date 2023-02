25 latka brała prysznic, chwilę później nie żyła. Jest wstępna hipoteza

Brzeg. Waldemar zabił byłą żonę?! Szuka go policja! Może być niebezpieczny

Czy to znowu czad, zwany cichym zabójcą? Nie żyje młoda kobieta, a okoliczności jej śmierci mogą wskazywać na zatrucie tlenkiem węgla. Ciało 25-latki znaleziono pod prysznicem w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Krapkowicach. Ratowników wezwano do lokalu przy ulicy Kilińskiego. Strażacy zauważyli, że znajduje się tam piecyk gazowy, co wskazywało na możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Zaczęli próby reanimacji kobiety na zewnątrz mieszkania, ale niestety nie udało się ocalić życia 25-latki. Wstępne pomiary nie wykazały znacznego stężenia tlenku węgla, ale mieszkanie było wietrzone. Na zatrucie czadem wskazują także objawy zatrucia u dwóch innych osób, które w chwili dramatu były w mieszkaniu. Sekcja zwłok wyjaśni zagadkę śmierci mieszkanki Krapkowic.

Kup czujkę czadu! Tlenek węgla może zagrażać także Tobie

Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, a zarazem bezbarwnym i bezwonny, nazywa się go cichym zabójcą. Potencjalne źródła czadu to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Na rządowej stronie www.gov.pl czytamy:

"lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie, nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie, drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie, Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera"

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

Na rządowej stronie www.gov.pl czytamy:

"Należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca"

Czad (tlenek węgla) jest gazem śmiertelnie trującym.Wczoraj kolejna osoba zmarła w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.Zainstaluj czujkę czadu – może uratować życie❗️ #bezpieczeństwo #czad pic.twitter.com/davpHx2UZX— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 18, 2022

